Raid sul Libano l’allarme di Medici Senza Frontiere | Oltre 700mila sfollati nei rifugi un bagno ogni 100 persone – Video

Un raid sul Libano ha causato l’evacuazione di oltre 700mila persone, secondo quanto riferiscono i volontari di Medici Senza Frontiere. Nei rifugi, si registra un bagno ogni 100 persone, una situazione critica che mette sotto pressione le strutture di assistenza. Emmanuel Massart, rappresentante dell’organizzazione, ha sottolineato che colpire infrastrutture civili e mediche viola il diritto internazionale.

“Colpire infrastrutture civili e attività mediche è contro il diritto internazionale”. Così Emmanuel Massart, dottore di Medici Senza Frontiere di stanza in Libano, intervistato dall’ANSA, ha parlato della difficile situazione umanitaria in Libano, ormai martoriato dai bombardamenti. “Ci sono oltre 700mila sfollati – ha spiegato Massart – Di cui solo 122mila nei rifugi di accoglienza”. La maggior parte, racconta, vive in situazioni ancora più precarie, spesso in strada o in macchina. Nei rifugi la situazione non è comunque migliore: “ Manca il cibo, mancano beni di prima necessità e per l’igiene personale. Due giorni fa ho visitato un rifugio con 800 persone, c’erano 8 bagni, quindi un bagno ogni 100 persone”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Medici senza frontiere: “Libano come Gaza. 500 mila sfollati, senza cibo, acqua e medicine”. Ordini di evacuazione continui dell’Idf. @robertazunini x.com