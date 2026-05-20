Lituania allarme drone | il Presidente e la Premier nei bunker

In Lituania, il presidente e la premier sono stati portati in bunker a causa di un allarme drone. Le autorità hanno cercato di capire come i caccia NATO non siano riusciti a individuare il velivolo. Si indaga anche sul ruolo del jamming elettronico, che sembra aver dirottato i droni verso le basi della NATO. La situazione ha portato le forze di sicurezza a prendere misure di emergenza per garantire la sicurezza dei vertici politici.

? Punti chiave Come hanno fatto i caccia NATO a non localizzare il drone?. Perché il jamming elettronico sta dirottando i droni verso la NATO?. Chi ha ordinato l'evacuazione immediata dei cittadini di Vilnius?. Quali sono le conseguenze se il drone fosse un dispositivo elettronico?.? In Breve Allerta scattata alle 10:20 di mercoledì 20 maggio 2026 a Vilnius.. Dmitry Peskov e l'ambasciatore russo all'ONU monitorano la situazione.. Ursula von der Leyen e Mark Rutte indicano Mosca come responsabile.. Jamming russo sospettato di dirottare droni ucraini verso i paesi baltici.. Alle 10:20 di mercoledì 20 maggio 2026, un drone ha violato lo spazio aereo della Lituania, costringendo il presidente Gitanas Naus?da e la premier Inga Ruginien? a rifugiarsi immediatamente nei bunker insieme a ministri e parlamentari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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