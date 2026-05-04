Un drone ha colpito un grattacielo vicino al Cremlino a Mosca, evidenziando un attacco nello spazio urbano. In risposta, il presidente russo ha scelto di rifugiarsi nei bunker della regione di Krasnodar, evitando spostamenti nella capitale. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sull'origine dell'attacco o sui motivi della scelta di sicurezza del leader. La situazione ha portato a un aumento delle misure di sicurezza nella capitale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un drone a colpire un grattacielo vicino al Cremlino?. Perché Putin sta preferendo i bunker della regione di Krasnodar?. Chi sono i collaboratori sorvegliati dai nuovi sistemi di monitoraggio?. Quali falle hanno permesso l'attacco nel cuore di Mosca?.? In Breve Drone ucraino colpisce grattacielo a 6 chilometri dal Cremlino nella notte 3-4 maggio 2026.. Il sindaco Sergey Sobyanin conferma danni a tre stanze al trentaseiesimo piano dell'edificio.. Intelligence europea segnala spostamento di Putin verso bunker nella regione di Krasnodar.. Dmitry Peskov nega l'uso di immagini registrate per simulare la presenza del leader.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Drone a Mosca: Putin si rifugia nei bunker per la sicurezza

Russian general was shot in Moscow; assassination attempt in building where he lived

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