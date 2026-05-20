John Cena sta vivendo uno dei periodi più intensi della sua carriera cinematografica: dopo l’addio al wrestling WWE, l’ex campione si sta concentrando su una serie di progetti cinematografici di grande richiamo, e Little Brother è probabilmente quello più atteso dai fan della commedia. Netflix ha appena diffuso il primo trailer ufficiale del film, che arriverà sulla piattaforma il 26 giugno. La storia ruota attorno a Rudd, un affermato agente immobiliare dalla vita apparentemente perfetta, interpretato proprio da Cena, la cui esistenza viene letteralmente capovolta dal ritorno inaspettato del suo “fratellino” Marcus, il personaggio affidato a Eric André. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Little Brother: John Cena ed Eric André insieme su Netflix il 26 giugno

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Little Brother (2026) John Cena, Eric André | Netflix Movie

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