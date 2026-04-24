John Cena e Dave Bautista in One Piece? Il cast della serie Netflix ha già deciso tutto
Durante il GalaxyCon, Emily Rudd e Jacob Gibson hanno svelato i loro "dream cast" per i futuri membri della ciurma: se i sogni diventassero realtà, vedremo ex icone del wrestling solcare i mari di Netflix. La seconda stagione del One Piece di Neflix sta già schierando grandi nomi, con Joe Manganiello che si prepara a fare il verso a Crocodile e David Dastmalchian pronto per Mr. 3. Ma il bello deve ancora venire. Durante l'ultimo GalaxyCon, gli attori che interpretano Nami e Usopp hanno deciso di giocare a fare i direttori del casting, lanciando dei nomi che, sulla carta, sembrano semplicemente perfetti per chiudere il cerchio dei Mugiwara mancanti.🔗 Leggi su Movieplayer.it
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Una cosa incredibile di JOHN CENA (che oggi compie gli anni) è che si è sempre ricordato dei nostri nomi. Una memoria pazzesca, quasi disumana. Credo che sia il wrestler WWE che abbiamo intervistato più spesso, a volte anche in vostra presenza negli an facebook