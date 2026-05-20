Litorale Romano | rischio per il nuovo bosco l’allarme di WWF e Lipu

Litorale Romano, una nuova area boschiva sta crescendo grazie a recenti interventi di piantumazione, ma preoccupazioni sono state sollevate da WWF e Lipu riguardo alla sua stabilità. Le associazioni ambientaliste temono che le giovani piante possano essere danneggiate o uccise, come accaduto nel 2025, a causa di condizioni climatiche avverse e di un vento proveniente da Acque Rosse. La questione riguarda la sopravvivenza del nuovo bosco e le possibili ripercussioni di eventi atmosferici sulla sua crescita.

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? Punti chiave Perché le nuove piantine rischiano di morire come quelle del 2025?. Come influenzerà il vento di Acque Rosse la sopravvivenza del bosco?. Chi deve garantire l'irrigazione necessaria per i prossimi cinque anni?. Quanto denaro del PNRR rischia di essere sprecato per questo errore?.? In Breve Precedente fallimento ad Acque Rosse con solo 20% di sopravvivenza nell'ottobre 2025.. Intervento su 21 ettari tra Acque Rosse e Malafede-Axa con fondi PNRR.. Scadenza burocratica per l'impiego dei fondi fissata entro il mese di giugno 2026.. Piano di manutenzione prevede innaffiatura programmata per una durata di 5 anni.. Le piantine messe... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Litorale Romano: rischio per il nuovo bosco, l’allarme di WWF e Lipu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Riserva Naturale del Litorale Romano compie 30 anni: festa e confronto all’Oasi Lipu di OstiaOstia, 19 marzo 2026 – Un pomeriggio di festa e riflessione per celebrare il trentennale della Riserva Naturale Statale Litorale Romano. Ailano, allarme WWF: rischio roghi e degrado alla Metal Plast? Cosa scoprirai Cosa rischiano i residenti di Ailano con l'accumulo di scarti? Come possono scoppiare incendi tra i rifiuti della Metal Plast?... Ostia non può essere lasciata sola. Nel nuovo episodio di Ciocchietti Live – Il tempo di un caffè americano, Luciano Ciocchetti affronta uno dei temi più delicati per il futuro del Municipio X: il degrado del litorale, la situazione degli stabilimenti balneari, il PUA, x.com Sequestri, torture e bombe sul litorale romano: 6 misure cautelari a OstiaI Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, sotto la direzione e il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) della Procura di Roma, stanno eseguendo un'ordinanza che ... msn.com Ostia, sequestri di persona, torture e bombe: 6 misure cautelari sul litorale romanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Ostia, sequestri di persona, torture e bombe: 6 misure cautelari sul litorale romano ... tg24.sky.it