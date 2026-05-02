Il WWF ha lanciato un allarme ad Ailano riguardo a un possibile aumento dei rischi di incendi e di degrado ambientale legati all’accumulo di scarti presso l’impianto Metal Plast. La preoccupazione riguarda soprattutto la presenza di materiali facilmente infiammabili tra i rifiuti depositati, che potrebbe favorire l’insorgere di roghi. I residenti si trovano così esposti a potenziali pericoli legati alla gestione dei rifiuti e alle conseguenze di eventuali incendi.

? Cosa scoprirai Cosa rischiano i residenti di Ailano con l'accumulo di scarti?. Come possono scoppiare incendi tra i rifiuti della Metal Plast?. Perché i materiali sequestrati sono ancora abbandonati nel sito?. Chi deve intervenire subito per evitare la contaminazione del suolo?.? In Breve Sopralluogo WWF il 1 maggio 2026 evidenzia accumuli massicci presso Metal Plast. Alessandro Gatto coordina le guardie ambientali per la tutela del territorio casertano. Rischio incendi e contaminazione chimica minacciano la salute dei residenti di Ailano. WWF Caserta richiede alle autorità la rimozione immediata dei rifiuti nel sito sequestrato. Il 1° maggio 2026, le Guardie Giurate del nucleo provinciale del WWF hanno rilevato una condizione di estremo pericolo ambientale durante un sopralluogo esterno presso il sito della Metal Plast ad Ailano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ailano, allarme WWF: rischio roghi e degrado alla Metal Plast

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