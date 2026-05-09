Lite tra vicini finisce nel sangue a Palo del Colle | 77enne in ospedale è grave
A Palo del Colle, una lite tra vicini si è conclusa con un uomo arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Un 77enne è stato ferito con un’arma da taglio e si trova in ospedale in condizioni gravi. La vicenda si è svolta nel corso di una discussione tra le due persone coinvolte. La polizia ha immediatamente intervenuto per fermare il presunto aggressore.
Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Palo del Colle con l’accusa di tentato omicidio dopo il ferimento di un 77enne, colpito con un’arma da taglio al termine di una lite.L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, 8 maggio. L’anziano, residente in paese, è stato soccorso e.🔗 Leggi su Baritoday.it
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