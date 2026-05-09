Lite tra vicini finisce nel sangue a Palo del Colle | 77enne in ospedale è grave

A Palo del Colle, una lite tra vicini si è conclusa con un uomo arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Un 77enne è stato ferito con un’arma da taglio e si trova in ospedale in condizioni gravi. La vicenda si è svolta nel corso di una discussione tra le due persone coinvolte. La polizia ha immediatamente intervenuto per fermare il presunto aggressore.

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