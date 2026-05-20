Un giovane è stato fermato in strada a Stradella, in provincia di Pavia, dopo una lite con un minorenne. Durante le verifiche, le forze dell’ordine hanno trovato nelle sue tasche alcuni coltelli e una quantità di hashish. La scena si è svolta davanti a numerosi passanti, che hanno chiamato le autorità. Il giovane è stato accompagnato in commissariato per ulteriori accertamenti. La vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, senza altri coinvolgimenti o incidenti.

Stradella (Pavia), 20 maggio 2026 - Lo hanno notato mentre discuteva con un ragazzo minorenne in strada. Una situazione che ha immediatamente attirato l’attenzione dei carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio, e che ha portato a un intervento rapido culminato con una denuncia per droga, minacce e porto illecito di armi. I militari, insospettiti dall’atteggiamento dei due soggetti, sono intervenuti procedendo all’immediato controllo di un ragazzo maggiorenne, C.S., ritenuto presunto responsabile dei reati di minaccia aggravata, detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti e porto illecito di armi od oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lite in strada, giovane trovato con coltelli e hashish

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Thanh's parents began to agree to Thanh and Yen Chi getting married

Sullo stesso argomento

Lite in strada nella notte, i vicini chiamano la polizia: arrestato 41enne con droga e coltelli da lancioSENIGALLIA – Una lite scoppiata nel cuore della notte si è trasformata in un arresto per droga e nel sequestro di armi.

Senigallia, lite in strada nella notte: arrestato 41enne con 5 grammi di cocaina e tre coltelli da lancioUna violenta lite notturna in strada a Senigallia ha portato all'arresto di uomo di 41 anni, trovato con 5 grammi di cocaina nascosta in un pacchetto...

Lite in strada, giovane trovato con coltelli e hashishStradella (Pavia), 20 maggio 2026 - Lo hanno notato mentre discuteva con un ragazzo minorenne in strada. Una situazione che ha immediatamente attirato l’attenzione dei carabinieri impegnati in un serv ... ilgiorno.it

Lite tra minorenni a #Napoli, un 14enne è stato accoltellato in piazza Municipio durante una discussione tra ragazzi. Il giovane è stato operato d’urgenza nella notte dopo tre fendenti all’addome che hanno colpito organi interni. ift.tt/tAVTG5g x.com

Giovane accoltellato in strada: è grave. Indagini della PoliziaUn altro accoltellamento a Genova nell'area di Sottoripa, al limitare tra il centro storico e piazza Caricamento, fronte Acquario Sul posto il 118 che ha soccorso un giovane circa 20enne di origini st ... zoom24.it