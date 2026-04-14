Furti ai turisti e persone allontanate dal lungolago | maxi controlli della polizia locale a Como

Negli ultimi due giorni, le autorità di Como hanno effettuato numerosi controlli tra il centro città e il lungolago, concentrandosi su episodi di furto ai turisti e sulla presenza di persone allontanate dalle aree pubbliche. Le operazioni hanno riguardato anche questioni legate alla droga, alla sicurezza stradale e al decoro urbano, con l’obiettivo di garantire maggiore vigilanza e ordine nella zona.