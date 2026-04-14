Furti ai turisti e persone allontanate dal lungolago | maxi controlli della polizia locale a Como
Negli ultimi due giorni, le autorità di Como hanno effettuato numerosi controlli tra il centro città e il lungolago, concentrandosi su episodi di furto ai turisti e sulla presenza di persone allontanate dalle aree pubbliche. Le operazioni hanno riguardato anche questioni legate alla droga, alla sicurezza stradale e al decoro urbano, con l’obiettivo di garantire maggiore vigilanza e ordine nella zona.
Controlli intensificati tra centro città e lungolago, con una serie di interventi che in due giorni hanno toccato furti, droga, sicurezza stradale e decoro urbano. È il bilancio dell’attività della polizia locale di Como tra sabato 11 e domenica 12 aprile, rafforzata dopo gli arresti dei giorni.🔗 Leggi su Quicomo.it
Controlli al Piano tra droga, furti e auto senza assicurazione: tre denunce della Polizia LocaleANCONA – Doppio intervento della Polizia Locale tra il Piano e le zone centrali della città.
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