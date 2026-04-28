Molesta i clienti di un locale ma doveva trovarsi ai domiciliari poi aggredisce i carabinieri e li ferisce | arrestato

Da parmatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato dopo aver molestato clienti di un locale, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Successivamente, ha aggredito e ferito alcuni carabinieri intervenuti sul posto. I militari della Compagnia di Borgo Val di Taro avevano avviato un servizio di controllo del territorio, mirato a prevenire reati e a far rispettare le norme sulla circolazione stradale. L’arresto è avvenuto durante questa operazione.

I Carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro, hanno predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in genere e garantire il rigoroso rispetto delle norme che disciplinano il codice della strada.Nel corso dei servizi, le.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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