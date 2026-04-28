Molesta i clienti di un locale ma doveva trovarsi ai domiciliari poi aggredisce i carabinieri e li ferisce | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver molestato clienti di un locale, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Successivamente, ha aggredito e ferito alcuni carabinieri intervenuti sul posto. I militari della Compagnia di Borgo Val di Taro avevano avviato un servizio di controllo del territorio, mirato a prevenire reati e a far rispettare le norme sulla circolazione stradale. L’arresto è avvenuto durante questa operazione.

I Carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro, hanno predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in genere e garantire il rigoroso rispetto delle norme che disciplinano il codice della strada.Nel corso dei servizi, le.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Ubriaco molesta clienti al supermercato e aggredisce carabinieri e sanitari: arrestato 54enneCaos a Traversetolo: l’uomo ha dato in escandescenze anche in ambulanza ferendo una soccorritrice. Notte ad alta tensione in via d'Azeglio, ubriaco molesta il cliente di un bar, poi aggredisce i carabinieri: 35enne arrestatoHa aggredito in strada i militari, dopo averli chiamati: sul posto due pattuglie e il 118. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Armato di coltello molesta i clienti di una trattoria: denunciato; Ubriaco molesta i clienti in un locale e prende a calci i poliziotti; Agitato e aggressivo al Carrefour a lago: molesta i clienti, rompe arredi e finisce denunciato; Fondi, ubriaco molesta clienti e aggredisce gli agenti: arrestato dalla Polizia di Stato. Molesta i clienti in trattoria armato di coltello: denunciato un 54enneCANDIANA (PADOVA) - Si è conclusa con la denuncia di un 54enne la rocambolesca serata vissuta domenica 26 aprile dai clienti e dal personale di una trattoria di Candiana, dove ... ilgazzettino.it Chiede soldi e aggredisce i clienti del supermercato: fermato con il taserAggressione a colpi di pietra ai clienti di un supermercato a Castagnaro, i carabinieri usano il taser per bloccare un 30enne. veronaoggi.it Molesta gli avventori di un locale Arrestato e visitato dal personale sanitario per quanto era ubriaco Link alla notizia nel primo commento facebook Operatore sanitario molesta due pazienti, indagato per violenza sessuale. Indagine della Polizia nel Bolognese, 46enne sospeso con misura del Gip #ANSA x.com