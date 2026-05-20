L’Italia Under 21 di Baldini si prepara per due amichevoli di giugno, con una rosa composta esclusivamente da giocatori under 21. La decisione ha suscitato reazioni dalla Grecia, che ha accusato il commissario tecnico avversario di mancanza di rispetto e ha chiesto di cambiare avversaria. Baldini ha spiegato che l’obiettivo è concentrare le partite sui giovani, considerando che alcuni calciatori non hanno partecipato alle qualificazioni mondiali e potrebbero non essere motivati.

“Nelle due amichevoli di giugno porterò solo giocatori Under 21. È inutile che metta insieme tante persone, tra cui i calciatori che non hanno centrato la qualificazione al Mondiali, poiché non avranno le motivazioni e vorranno staccare la spina “. Parole, quelle di Silvio Baldini, che avevano messo d’accordo praticamente tutti in Italia. Adesso arrivano però le prime critiche e i primi malcontenti. Arrivano esattamente dalla Grecia, uno dei due Paesi che l’Italia dovrà affrontare nelle due amichevoli previste a inizio giugno (l’altro è il Lussemburgo). O meglio, dovrebbe affrontare. Perché Ivan Jovanovic – commissario tecnico della nazionale ellenica – non avrebbe gradito la decisione di Baldini, come riportato anche dal quotidiano greco Parapolitika. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Italia di Baldini in campo con l’Under 21, ma la Grecia non ci sta: il ct Jovanovic vuole cambiare avversaria. “Mancanza di rispetto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'Italia riparte da Baldini: è il primo ex allenatore del Perugia ad allenare la Nazionale

Sullo stesso argomento

Italia con gli Under 21? La Grecia non ci sta: il ct Jovanovic vuole cambiare avversarioDoveva essere una rimpatriata tra nazionali escluse dal Mondiale e, invece, Grecia-Italia rischia clamorosamente di saltare.

Nazionale, Silvio Baldini ad interim come ct dell’Italia, allenatore dell’Under 21 in panchina contro Lussemburgo e GreciaDopo la mancata qualificazione per i prossimi Mondiali ed il conseguente addio a Gennaro Gattuso, sarà l'attuale tecnico dell'Under 21 a sedersi...

La Grecia si lamenta (e vuole cambiare avversario) perché l' #Italia manderà all'amichevole di giugno l'Under 21 più Donnarumma. Così ha deciso il ct ad interim #Baldini, ma i greci hanno ragione: prima di trasformare una partita tra nazionali in qualcosa di di x.com

La Giovane Italia di Silvio Baldini: Donnarumma capitano, spazio agli Under 21 reddit

Le amichevoli di giugno con l'Italia Under 21, Antognoni fa chiarezza: Ci sarà un gruppo giovane e forte. E sulle polemiche in Grecia...Nonostante l'aria di cambiamento, non sono mancate le prime critiche esterne per le scelte sui convocati, prontamente rispedite al mittente dall'ex bandiera viola: Che Italia aspettarsi? La miglior N ... corrieredellosport.it

I convocati del CT Baldini per l’Italia, lo spoiler di Antognoni: Non capisco chi parla di U21Giancarlo Antognoni risponde a distanza alla polemica della Grecia sulla convocazioni dell'Under 21 per le prossime amichevoli dell'Italia di Baldini ... fanpage.it