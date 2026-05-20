Italia con gli Under 21? La Grecia non ci sta | il ct Jovanovic vuole cambiare avversario
In Italia, la decisione di far giocare solo giovani nel doppio Under 21 ha suscitato reazioni. La Grecia, infatti, ha comunicato di non accettare questa scelta e ha chiesto di modificare l’avversario previsto. La notizia è stata resa nota dal commissario tecnico ad interim, che aveva già annunciato questa formazione. La questione riguarda proprio la composizione della squadra e la compatibilità delle due nazioni in vista delle prossime partite ufficiali.
Doveva essere una rimpatriata tra nazionali escluse dal Mondiale e, invece, Grecia-Italia rischia clamorosamente di saltare. E a pochi giorni dal fischio d'inizio, previsto per il 7 giugno al Pankritio Stadium di Heraklion, sull'isola di Creta, meta prediletta per le vacanze di molti italiani. Il clima disteso da 'una faccia, una razza' sta infatti lasciando spazio alle polemiche, innescate dal ct serbo della Grecia, Ivan Jovanovic, che ha chiesto alla sua federazione un insolito cambio di avversario. Il motivo? La decisione - già annunciata - di Silvio Baldini di voler convocare (e schierare) in gran parte giocatori provenienti dalle nazionali giovanili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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