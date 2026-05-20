Italia con gli Under 21? La Grecia non ci sta | il ct Jovanovic vuole cambiare avversario

In Italia, la decisione di far giocare solo giovani nel doppio Under 21 ha suscitato reazioni. La Grecia, infatti, ha comunicato di non accettare questa scelta e ha chiesto di modificare l’avversario previsto. La notizia è stata resa nota dal commissario tecnico ad interim, che aveva già annunciato questa formazione. La questione riguarda proprio la composizione della squadra e la compatibilità delle due nazioni in vista delle prossime partite ufficiali.

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