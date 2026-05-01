Il governo alza la voce | È un sequestro illegale Liberate tutti gli italiani

Il governo ha espresso ferme proteste riguardo al sequestro di una nave appartenente alla Flotilla Sumud, definendolo illegale. Ha inoltre richiesto la liberazione immediata di tutti gli italiani coinvolti. La posizione ufficiale denuncia un atto che definisce come un sequestro che viola i diritti e le norme internazionali. La vicenda ha attirato l’attenzione nazionale, con il governo che chiede chiarimenti e interventi urgenti.

L’Italia rompe gli indugi e trasforma la cautela in accusa formale: "Il governo condanna il sequestro della Global Sumud Flotilla ". Poche parole che pesano come macigni, segnando la fine della stagione dei toni felpati. Roma non chiede, esige: la liberazione immediata di "tutti gli italiani illegalmente fermati", la garanzia dell’incolumità delle persone e il ripristino della legalità internazionale, ribadendo al contempo l’impegno delle istituzioni nel fornire aiuti umanitari a Gaza. Insomma, al largo delle coste greche non sono state bloccate solo delle imbarcazioni; sembra essersi incrinato — almeno nella forma — un asse diplomatico storico.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il governo alza la voce: "È un sequestro illegale. Liberate tutti gli italiani" Notizie correlate Flottilla, abbordaggio di Israele. Governo: liberate gli italianiIl governo italiano chiede la liberazione dei connazionali tratti in arresto da Israele nell’assalto in acque internazionali alla Flottilla in... Giorgia Meloni contro Israele e il sequestro della Flotilla: «Liberate gli italiani fermati illegalmente». Tel Aviv: «A bordo droga e preservativi» – Il videoÈ netta la condanna del governo italiano sul sequestro delle navi della Global Sumud Flotilla, dopo un’operazione militare delle forze israeliane in... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Dal Governo via libera al Piano Casa; Laboratori fisica Gran Sasso: Marsilio, via libera del Governo a smaltimento nafta; Il governo alza la voce: È un sequestro illegale. Liberate tutti gli italiani; Italia, il decreto Sicurezza è legge: via libera della Camera e correzione lampo del governo. Il governo alza la voce: È un sequestro illegale. Liberate tutti gli italianiAnche la Germania esprime irritazione per le modalità del blitz israeliano. L’ira del centrosinistra: Embargo sulle armi e sospensione degli accordi. quotidiano.net In migliaia per la Flotilla, il corteo a Bologna: “Liberate l’attivista Angela Marsano” x.com #Tg2000 - #Flottilla, abbordaggio di #Israele. Governo: liberate gli italiani #30aprile #Tv2000 #MedioOriente #Meloni #Attivisti #TelAviv #Grecia - facebook.com facebook