Vallesina esplode di musica | 55 appuntamenti tra lirica e grandi star

La Vallesina si appresta a vivere un’estate ricca di eventi musicali, con un totale di 55 appuntamenti tra musica lirica e spettacoli con grandi artisti. La programmazione prevede due serie di eventi: uno dedicato alla tradizione operistica e un altro composto da festival itineranti che portano musica in diverse location della zona. Questi eventi coinvolgono artisti di rilievo e si svolgono nel corso dei mesi più caldi dell’anno.

La Vallesina si prepara a un’estate di straordinaria densità culturale con il lancio di due programmi che intrecciano la tradizione lirica con l’innovazione dei festival itineranti. La Fondazione Pergolesi Spontini ha presentato infatti un piano che coinvolge 55 appuntamenti totali, suddivisi tra i 30 eventi del XXIV Festival Pergolesi Spontini e le 25 produzioni della 59a Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi. Il progetto, delineato dal direttore generale Lucia Chiatti e dal direttore artistico Cristian Carrara, è stato illustrato insieme ai sindaci Lorenzo Fiordelmondo di Jesi e Sebastiamo Mazzarini di Maiolati. Un mosaico di note tra borghi e palcoscenici istituzionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vallesina esplode di musica: 55 appuntamenti tra lirica e grandi star Mattarella in tram, poesia, musica e grandi star: parte Milano-CortinaMILANO - La celebrazione dell'Italia, con il tema dell'armonia a fare da filo conduttore, fra bellezza, arte e qualche colpo di scena: l'Olimpiade... Leggi anche: Per il 55° delle relazioni Italia-Cina la lirica rossiniana ambasciatrice