Requiem di Mozart a Manfredonia

A Manfredonia, durante la celebrazione pasquale, si è tenuto un concerto con l'esecuzione del Requiem in Re minore K 626 di Mozart. La performance è stata proposta dalla New Generation Wind Orchestra in collaborazione con il Coro Polifonico G. L’evento ha attirato il pubblico locale e ha rappresentato un momento di musica sacra durante le festività.

La Pasqua di Manfredonia quest'anno ha il suono di un capolavoro. La New Generation Wind Orchestra presenta il Requiem in Re minore K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart, con la collaborazione del Coro Polifonico G. F. Häendel del Maestro Rosangela Trigiani. Due serate per lasciarsi attraversare da una delle pagine più intense della musica sacra: un viaggio dove ombra e luce, paura e speranza si intrecciano in un'unica, potentissima preghiera in musica. A breve tutte le info e le modalità per riservare il vostro posto. Ti aspettiamo per condividere questo viaggio nel cuore della Pasqua.