L' Iran rafforza il controllo su Hormuz
L'Iran ha aumentato la presenza militare nello Stretto di Hormuz, istituendo posti di blocco e verifiche sulle navi che transitano nella zona. Sono stati siglati accordi diplomatici relativi alla navigazione e applicate tariffe di sicurezza per garantire il passaggio delle imbarcazioni. Questa strategia ha portato a un rafforzamento del controllo sullo stretto, una delle rotte più strategiche per il traffico marittimo nella regione. Le misure sono state adottate in modo evidente e costante negli ultimi mesi.
L'Iran ha consolidato il controllo sullo Stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controlli sulle navi, accordi diplomatici e, in alcuni casi, tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro. I pasdaran svolgono un ruolo centrale nel nuovo sistema di transito a più livelli che dà la. 🔗 Leggi su Today.it
Iran tightens control of Strait of Hormuz
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