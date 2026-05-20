L' Iran rafforza il controllo su Hormuz

L'Iran ha aumentato la presenza militare nello Stretto di Hormuz, istituendo posti di blocco e verifiche sulle navi che transitano nella zona. Sono stati siglati accordi diplomatici relativi alla navigazione e applicate tariffe di sicurezza per garantire il passaggio delle imbarcazioni. Questa strategia ha portato a un rafforzamento del controllo sullo stretto, una delle rotte più strategiche per il traffico marittimo nella regione. Le misure sono state adottate in modo evidente e costante negli ultimi mesi.

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