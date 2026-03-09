Trump e Putin per un’ora su Iran e Ucraina Il presidente Usa | Guerra praticamente conclusa Lo Stretto di Hormuz? Potrei prendere il controllo

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra con l’Iran è praticamente conclusa e che la nuova Guida Suprema verrà sostituita. Durante un’ora di colloquio con il presidente russo, sono stati discussi anche i conflitti in Ucraina e le questioni legate allo Stretto di Hormuz, con Trump che ha affermato di poter prendere il controllo di quella zona strategica.

La guerra con l’Iran «è praticamente conclusa » e la nuova Guida Suprema « verrà sostituita ». A dichiararlo è il presidente Donald Trump, che si è detto ottimista sulla fine del conflitto in Medio Oriente. «Gli Stati Uniti sono molto più avanti rispetto al periodo di 4-5 settimane – ha affermato in un’intervista alla Cbs – Teheran non ha navi, né comunicazioni, e manca completamente di aeronautica». Il sostituto per Khamenei jr. Nel colloquio con i media americani, Trump ha aggiunto di avere già in mente un sostituto per la neo Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, ucciso in un bombardamento congiunto di Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Open.online

