Nelle ultime settimane, l’Iran ha rafforzato la sua presenza nello Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche al mondo. Il paese ha incrementato i pedaggi per le navi che attraversano questa zona e si sta preparando a prendere il controllo di questa via cruciale. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra le forze coinvolte, evidenziando un rafforzamento delle posizioni di Teheran in questa area.

La guerra in Iran e lo scontro sullo Stretto di Hormuz, per il momento, hanno un chiaro vincitore. E quel vincitore non è di certo Donald Trump, ma proprio il regime di Teheran. A confermarlo sono anche le notizie delle ultime ore, con il piano per assumere il controllo sovrano di Hormuz in questo momento all’esame del Parlamento iraniano e del Consiglio supremo. Secondo quanto riporta Fadahossein Maleki, membro del Consiglio nazionale del parlamento iraniano, “l’autorità decisionale finale rimane ancora da definire”. Ma il controllo potrebbe quindi essere assunto da Teheran. Che sempre in queste ore ha incassato un’altra importante vittoria: l’Iran ha riscosso, per la prima volta in assoluto, un pedaggio dalle navi in transito nello Stretto.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Stretto di Hormuz, l’Iran si rafforza con la guerra: incassa i pedaggi e si prepara ad assumerne il controllo

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