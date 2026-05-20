L’incontro tra le due figure di spicco si è concluso senza annunci concreti o accordi ufficiali, lasciando molti commentatori delusi. Tra le questioni all’ordine del giorno si era parlato di possibili intese sull’intelligenza artificiale, ma alla fine non sono state firmate nessuna intesa formale. La discussione si è concentrata su temi generici senza passi avanti significativi, e l’attesa di un accordo più sostanziale è stata delusa. La riunione si è conclusa con poche novità rispetto alle aspettative iniziali.

Su una cosa, tranne Donald Trump, sono tutti d’accordo: l’elefante dell’atteso incontro con Xi Jinping ha partorito il topolino del nulla di fatto. La debolezza con cui il presidente americano si è presentato a Pechino, dopo due mesi e mezzo di stallo in Iran, faceva già immaginare come sarebbe andata a finire, ma quando Donald all’ultimo minuto ha imbarcato sull’Air Force One il carismatico ceo di Nvidia, Jensen Huang, molti hanno sperato che in materia di intelligenza artificiale si potesse fare qualche passo avanti. Così non è stato, eppure Stati Uniti e Cina si sedevano al tavolo entrambe con una vulnerabilità critica che solo l’altra potrebbe colmare nel breve periodo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’intesa più intelligente tra Trump e Xi sarebbe quella sull’intelligenza artificiale

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