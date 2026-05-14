Durante il summit tra Donald Trump e Xi Jinping, il presidente statunitense ha dichiarato che il futuro sarà fantastico, mentre il leader cinese ha avvertito sulla possibilità di una guerra se la questione di Taiwan non fosse gestita correttamente. Successivamente, i due leader hanno raggiunto un accordo sull'Iran, garantendo che il paese non avrà mai l’atomica. Elon Musk ha commentato positivamente l’incontro, definendolo “meraviglioso” e ricco di aspetti positivi.

Com'è andato l'attesissimo summit tra Donald Trump e Xi Jinping? "È stato meraviglioso! Ci sono state molte cose positive", ha gridato Elon Musk ai giornalisti uscendo dalla maestosa Grande Sala del Popolo di Pechino. Tim Cook, amministratore delegato di Apple e altro compagno di viaggio del presidente statunitense, ha invece fatto il segno della pace, mentre Jensen Huang, a capo di Nvidia, ha detto che i due leader "sono stati incredibili". La parola d'ordine di questo vertice è stata una: stabilità. "Gli interessi comuni tra Cina e Stati Uniti superano le nostre divergenze", ha dichiarato Xi accogliendo il suo ospite e aggiungendo che "la stabilità nelle relazioni sino-americane è un vantaggio per il mondo intero".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump: "Avremo un futuro fantastico". Xi avverte su Taiwan: "Possibile guerra se gestita male". Poi l'intesa sull'Iran: "Non avrà mai l'atomica"

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Xi a Trump: La Cina e gli Usa siano partner, non rivali Il leader cinese avverte: Rischio di guerra se Taiwan gestita male. Donald apre: Avremo un futuro fantastico Leggi l’articolo completo: lasicilia.visitlink.me/1yVfaS x.com

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