Il presidente degli Stati Uniti si trova in viaggio verso Pechino, dove incontrerà il leader cinese in un vertice che ha attirato l’attenzione internazionale. Le discussioni si concentreranno su diversi temi, tra cui i dazi commerciali, le armi nucleari e lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale. L’incontro rappresenta un momento cruciale per le relazioni tra i due paesi, con il mondo che osserva attentamente gli sviluppi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta per arrivare a Pechino per il suo attesissimo vertice con il leader cinese Xi Jinping. L’incontro avverrà in un momento di inquietudine per un mondo preoccupato per la guerra, il commercio e l’Intelligenza artificiale. “Siamo due superpotenze“, ha detto Trump ai giornalisti mentre lasciava la Casa Bianca. (ANSA FOTO) – Notizie.com La popolarità di Trump negli Usa deve fare i conti con la guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e con l’inflazione crescente conseguente a tale conflitto.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Vertice Trump-Xi Jinping, il mondo col fiato sospeso: dazi, armi nucleari e la sfida per il dominio dell’Intelligenza Artificiale

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