linea telefonica in tilt disagi anche per i medici

Da più di un mese, una linea telefonica risulta interrotta, causando problemi di comunicazione e disagi anche tra i medici che lavorano nella zona. Dopo un lungo periodo di inattività, l’interruzione è stata risolta con l’installazione di un nuovo contratto con il servizio di connettività fornito da Starlink, la società di Elon Musk. La soluzione ha permesso di ripristinare la linea, ma il problema ha evidenziato le difficoltà legate alle comunicazioni in questa area.

Da oltre un mese era senza linea telefonica e alla fine ha rimediato facendo un contratto con la "Starlink" di Elon Musk. "Ho dovuto farlo anche per i miei pazienti", è la precisazione di Mariacristina Chiavacci, medico psichiatra che ha avuto la "sfortuna" di prendere casa a Valdicastello, dove telefonare è da sempre un’impresa. I disservizi con Vodafone sono iniziati il 7 aprile. "Ho inviato vari solleciti ma senza ottenere risposta – racconta Chiavacci, che abita nella parte alta della frazione carducciana – e la beffa è che Vodafone mi manda sms che non posso ricevere perché qui mancano sia la linea fissa che quella mobile. Sono una... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Perché costa di più mantenere una linea telefonica che non viene utilizzata? reddit

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