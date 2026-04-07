Una frana di grandi dimensioni si è risvegliata in Molise, provocando la chiusura dell’autostrada e il blocco dei treni. L’intervento è stato avviato dopo l’attivazione di un sistema di monitoraggio installato sul fronte franoso di Petacciato, che ha segnalato il movimento del terreno. La situazione ha causato disagi anche in Puglia, con interruzioni nelle linee ferroviarie e chiusure temporanee di strade.

È stata l'attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato, a far scattare la chiusura, in via precauzionale, dell'autostrada A14, nel tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzioni. Si tratta di un fronte franoso ben noto, considerato uno dei più grandi d'Europa. Nel marzo 2015 uno smottamento in corrispondenza del km 462,400 produsse una ferita molto profonda: l'asfalto si spezzò provocando un dislivello di almeno una quindicina di centimetri e producendo uno scalino. Nell'area è quindi da tempo attivo un sistema di monitoraggio, composto da una duplice tipologia di sensori: una sull'infrastruttura, che monitora il "comportamento" della carreggiata, l'altra sul terreno, per monitorarne il movimento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Si risveglia una frana storica in Molise, chiusa autostrada e treni in tilt. Disagi anche in Puglia

Si "risveglia" una frana in Molise. Treni bloccati a Termoli e autostrada bloccataEnormi disagi per i passeggeri diretti al nord Italia lungo la dorsale ferroviaria adriatica .

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