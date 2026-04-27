sostegno ai caregiver linea telefonica incontri e anche dispositivi gps

Sempre più persone con meno di 65 anni si trovano a dover affrontare malattie come Alzheimer, Parkinson o ictus, che compromettono le funzioni cognitive. Le famiglie si trovano a gestire ruoli di cura improvvisamente, spesso senza preparazione. Per supportarle, sono state istituite linee telefoniche di ascolto, incontri dedicati e l’uso di dispositivi come i GPS per la localizzazione. Queste misure mirano a offrire aiuto pratico e emotivo a chi si prende cura dei propri cari.

Sempre più persone, anche sotto ai 65 anni, sono affette da decadimento cognitivo. Alzheimer, Parkinson, ictus, sono parole che entrano nella vita delle famiglie con coniugi e figli che da un giorno all’altro diventano caregiver. Per offrire loro informazioni, sollievo e supporto nel Distretto di Ravenna, che a livello territoriale comprende anche Russi e Cervia, c’è il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze che svolge un ruolo fondamentale dalla diagnosi alle fasi successive della malattia, prendendo in carico non solo i pazienti ma anche i caregiver. Il centro, che fa capo al reparto di Medicina Interna a indirizzo invecchiamento e fragilità,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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