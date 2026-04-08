A Genova, un giovane ha tentato di scardinare con una spranga la porta di un appartamento nel centro storico, credendo che l’ex fosse prigioniera di tre uomini. La ragazza non era presente nell’abitazione, ma sono stati trovati e sequestrati numerosi quantitativi di droga. Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno anche arrestato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti, mentre il giovane che ha danneggiato la porta è stato denunciato.

Voleva scardinare il portone di una palazzina in vico San Cristoforo, nel centro storico, a suon di sprangate. Perché era convinto che la sua ex fidanzata si trovasse in uno degli appartamenti del condominio insieme a tre giovani che le impedivano di uscire. I colpi che sferrava con un’asta di ferro con tutta la forza che aveva, però, hanno attirato l’attenzione degli altri residenti. Che, non comprendendo i motivi di tale comportamento, hanno chiamato il 112 e chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Nei vicoli si sono precipitati gli agenti delle volanti, che hanno visto il ragazzo mentre scappava verso via Balbi. La conferma che fosse lui la persona che stavano cercando è arrivata appena hanno notato che voleva disfarsi della spranga. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, crede che la ex sia prigioniera di tre uomini e prende a sprangate la porta di casa, la polizia arresta un pusher

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