Oltre 5 chili di droga nel cruscotto dell' auto e 27 mila euro nascosti in casa | la polizia arresta due pusher

La polizia ha fermato e arrestato due uomini di 41 e 45 anni, residenti nell’area metropolitana, trovandoli in possesso di oltre cinque chili di droga nascosti nel cruscotto di un’auto. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati anche 27 mila euro in contanti, nascosti in casa. Gli uomini sono stati portati in commissariato e accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato due pusher di 41 e 45 anni, entrambi dell’hinterland etneo, sorpresi con un carico di droga nascosto in auto. I due sono stati intercettati dai poliziotti della sezione “reati contro la persona” della squadra mobile della questura di Catania. I poliziotti hanno individuato un’auto sospetta con a bordo i due uomini, nei pressi dell’uscita del casello autostradale di Fiumefreddo. Per fugare ogni dubbio, gli agenti della squadra mobile li hanno monitorati a distanza e poi li hanno bloccati per effettuare tutti i controlli del caso. Dopo averli identificati e perquisiti, i poliziotti hanno esteso le verifiche all’abitacolo, scovando un vano nascosto ricavato nel cruscotto del lato passeggero dove, generalmente, viene installato l’airbag. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Blitz a Portuense, trovati oltre 40 chili di droga in casa e più di 50mila euro contante: 5 arrestiBlitz dei falchi della polizia di Stato questa mattina a Roma, nella zona Portuense, nel quadrante ovest della capitale. Trovati in casa oltre 40 chili di droga, fra hashish e marijuana, e di più di ... fanpage.it

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L’Agro oltre i confini: perché il giornalismo batte la politica. Aurora Torre si racconta. «Resto a Telenuova per essere voce di chi non ne ha. Un solo Comune mi starebbe stretto». Il richiamo della politica è arrivato forte, trasversale, da destra e da sinistra. Ma p - facebook.com facebook