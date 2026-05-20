L' incidente sulla statale 115 con la morte degli sposini autopsia sui corpi | la Procura accelera sulle indagini

La Procura di Sciacca ha disposto nuovi accertamenti nell’ambito delle indagini sull’incidente sulla statale 115 che ha causato la morte di una coppia di giovani sposi americani in viaggio di nozze in Sicilia. Sono state effettuate l’autopsia sui corpi delle vittime e sono in corso ulteriori verifiche da parte delle forze dell’ordine. Le autorità giudiziarie stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente e per raccogliere elementi utili alle indagini.

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