L' incidente sulla statale 115 con la morte degli sposini autopsia sui corpi | la Procura accelera sulle indagini
La Procura di Sciacca ha disposto nuovi accertamenti nell’ambito delle indagini sull’incidente sulla statale 115 che ha causato la morte di una coppia di giovani sposi americani in viaggio di nozze in Sicilia. Sono state effettuate l’autopsia sui corpi delle vittime e sono in corso ulteriori verifiche da parte delle forze dell’ordine. Le autorità giudiziarie stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente e per raccogliere elementi utili alle indagini.
Nuovi accertamenti disposti dalla Procura di Sciacca sulla tragedia costata la vita a due giovani sposi americani in viaggio di nozze in Sicilia. I magistrati hanno infatti disposto l’autopsia sui corpi di Luke Allen Lionbarger ed Elisabeth Graham Hannah, i due ventiquattrenni del New Mexico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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