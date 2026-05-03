I campioni della crescita Ecco le città dove ci sono le aziende più solide

In alcune città italiane si concentrano le aziende più stabili e con maggiori risorse finanziarie. Analizzando i dati, si può capire quali territori sono in grado di generare ricavi e mantenere valore nel tempo. Questo permette di individuare le aree dove le imprese hanno una presenza più solida e duratura rispetto ad altre. La situazione varia da città a città e riflette le differenze nel tessuto economico locale.

C’è un modo per capire se un territorio cresce davvero, oppure se produce ricavi senza trattenere abbastanza valore. Non basta guardare quanto fattura un sistema produttivo, bisogna vedere che cosa resta alle imprese dopo i costi. È lì, nel margine, che si misura la capacità di investire, assumere, innovare, reggere e preparare il futuro. È questa la chiave del nuovo approfondimento della Camera di Commercio dell’Umbria sui bilanci depositati nel 2025 dalle società di capitali umbre e relativi all’esercizio 2024. L’indicatore scelto è l’" Ebitda margin ", cioè il rapporto percentuale tra margine operativo lordo e valore della produzione. Tradotto fuori dal linguaggio tecnico, misura quanto resta all’impresa dopo aver sostenuto i costi intermedi e il costo del personale, prima di pagare imposte, interessi, svalutazioni e ammortamenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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