La Francia ha deciso di rafforzare la propria sovranità digitale, adottando misure che vanno oltre l'uso di Linux e di software open source. Questa scelta mira a ridurre le dipendenze da fornitori esterni e a sviluppare capacità proprie nel settore digitale. La decisione francese ha effetti che coinvolgono anche i paesi europei, spingendo l’Unione a confrontarsi con le proprie vulnerabilità digitali.

La scelta della Francia di accelerare sulla “sovranità digitale” segna un cambio di passo che va oltre la semplice adozione di Linux o di software open source. Non è una questione tecnologica, o almeno non soltanto. È una questione di controllo. Per anni, le amministrazioni europee hanno costruito il proprio funzionamento quotidiano su infrastrutture, piattaforme e strumenti sviluppati altrove, soprattutto negli Stati Uniti. Una dipendenza diventata così profonda da essere quasi invisibile. Email, documenti, cloud, sistemi operativi: tutto appare neutrale, inevitabile. Ma non lo è. Ogni tecnologia incorpora regole, modelli economici, margini di autonomia – o di subordinazione.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Francia accelera sulla sovranità digitale, e costringe l’Europa a fare i conti con le proprie dipendenze

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