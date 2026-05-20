Liguria | gli attivi delle società di capitale sfiorano gli 88 miliardi

In Liguria, il totale degli attivi delle società di capitale si avvicina agli 88 miliardi di euro. La regione registra una tendenza in cui le imprese preferiscono limitare l'uso del credito bancario per finanziare le loro attività. Sono state individuate anche alcune strategie adottate dalle aziende storiche per supportare lo sviluppo delle startup locali. Questi dati sono stati presentati in occasione di un approfondimento sul panorama economico regionale, evidenziando le dinamiche attuali del settore imprenditoriale ligure.

? Punti chiave Perché le imprese liguri evitano quasi sempre il credito bancario?. Come possono le aziende storiche sostenere la crescita delle startup?. Quali rischi comporta la scarsa digitalizzazione delle microimprese regionali?. Chi garantisce l'85% degli utili totali del sistema produttivo?.? In Breve Analisi su 14.586 imprese condotta da Università di Genova e Camera di Commercio.. Aziende tra 10 e 50 anni generano oltre l'82% del reddito operativo.. Immobilizzazioni tecniche superiori a 28 miliardi di euro con trend positivo dal 2022.. Ricerca presentata da Attanasio e Caviglia con dati relativi al periodo 2022-2024.. Gli attivi delle società di capitale in Liguria sfiorano gli 88 miliardi di euro secondo i dati della ricerca Liguria in bilancio presentata oggi a Palazzo Tobia Pallavicino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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