Formula 1 il Mondiale 2026 parte dall’Australia | Vasseur Ferrari in pista con concentrazione e umiltà

Il campionato di Formula 1 2026 inizia in Australia con il Gran Premio di Melbourne, segnando il debutto della nuova stagione. Vasseur ha dichiarato che la Ferrari scenderà in pista con concentrazione e umiltà, mentre i regolamenti tecnici innovativi introducono cambiamenti significativi nel mondo delle corse. La gara apre ufficialmente un campionato caratterizzato da numerose novità e sfide tecniche.

Il Gran Premio di Melbourne inaugura la nuova stagione di Formula 1, segnata da regolamenti tecnici rivoluzionari. Il team principal della Ferrari: "I test in Bahrain ci hanno dato indicazioni utili, ma la gara dirà di più". Con il Gran Premio d'Australia prende ufficialmente il via il Mondiale di Formula 1 2026, una stagione che si preannuncia come una delle più importanti degli ultimi anni per la categoria. Il campionato si apre a Melbourne, in Australia, con una serie di nuovi regolamenti tecnici destinati a cambiare profondamente il volto della Formula 1. Le novità riguardano diversi aspetti delle monoposto, tra cui power unit, aerodinamica, telaio e gestione energetica, configurando una delle rivoluzioni più significative degli ultimi decenni.