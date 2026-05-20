Liceo Golgi di Broni chiuso per amianto ipotesi lezioni nei prefabbricati | Bisogna limitare l’uso della dad
Il liceo Golgi di Broni è stato chiuso dal 23 marzo a causa della presenza di amianto all’interno della struttura. Per garantire la continuità delle lezioni, si stanno valutando soluzioni alternative, tra cui l’utilizzo di moduli prefabbricati già destinati a uso didattico. La possibilità di svolgere le attività scolastiche in questi edifici temporanei ha suscitato discussioni sulla necessità di limitare l’uso della didattica a distanza, considerata come possibile alternativa in situazioni di emergenza.
Broni (Pavia), 20 maggio 2026 – “Attraverso l’utilizzo di moduli prefabbricati, già destinati a uso didattico, a Pegognaga c’è un lieto fine per il liceo Golgi chiuso dal 23 marzo ”. A darne notizia è il consigliere regionale Claudio Mangiarotti (FdI), primo firmatario della mozione depositata per il consiglio regionale. "Sin dall’inizio – dice – abbiamo lavorato affinché gli studenti potessero tornare quanto prima alla didattica in presenza, nel pieno rispetto del principio di precauzione, della tutela della salute e della sicurezza”. La mozione e le strutture. La mozione chiede infatti alla Regione di attivarsi urgentemente per verificare la fattibilità del trasferimento e dell’allestimento dei prefabbricati mantovani come sede provvisoria dell’istituto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Liceo chiuso a Broni per il caso amianto, si lavora per le lezioni in presenza in Villa Nuova Italia
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