Liceo Golgi di Broni chiuso per amianto ipotesi lezioni nei prefabbricati | Bisogna limitare l’uso della dad

Il liceo Golgi di Broni è stato chiuso dal 23 marzo a causa della presenza di amianto all’interno della struttura. Per garantire la continuità delle lezioni, si stanno valutando soluzioni alternative, tra cui l’utilizzo di moduli prefabbricati già destinati a uso didattico. La possibilità di svolgere le attività scolastiche in questi edifici temporanei ha suscitato discussioni sulla necessità di limitare l’uso della didattica a distanza, considerata come possibile alternativa in situazioni di emergenza.

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