I genitori degli studenti del liceo Golgi di Broni hanno diffidato il preside, chiedendo che i controlli sull’amianto vengano affidati all’Ats. La richiesta nasce dalla preoccupazione per la presenza di materiali potenzialmente dannosi nell’edificio scolastico. Se i controlli non verranno effettuati dalle autorità sanitarie competenti, minacciano di ritirare gli studenti dalle lezioni, lasciando le classi vuote. La situazione rimane sotto osservazione, in attesa di risposte ufficiali.

Broni (Pavia), 14 aprile 2026 – Non solo un certificato di restituzione dei luoghi, ma anche un’assunzione di responsabilità del rischio per il futuro. Un gruppo di genitori non intende fermarsi al mero atto d’ufficio per consentire ai figli di rientrare in classe dopo la dispersione di polveri d’amianto in seguito all’ampliamento dell’ascensore che si è verificata il 23 marzo al liceo Golgi. Lo hanno comunicato al dirigente scolastico Roberto Olivieri attraverso una lettera-diffida inviata ieri per chiedere che sia Ats ad assumersi la gestione del rischio amianto all’interno dell’edificio da oggi in poi. La lettera-diffida. “Dopo la bonifica – spiega Fabrizio Protti, presidente dello Sportello amianto e genitore – un gruppo di genitori non ritiene sufficiente che venga certificata la salubrità dei luoghi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Amianto al liceo Golgi di Broni, i genitori diffidano il preside: “I controlli passino all’Ats, altrimenti classi vuote”

Broni, c’è l’amianto nell’ascensore del liceo Golgi: scuola chiusa fino a dopo pasquaBroni (Pavia), 30 marzo 2026 – Chiuso fino a dopo Pasqua il liceo Golgi di Broni dove, durante i lavori per l’ampliamento della cabina...

Il liceo Golgi di Broni chiude per tracce di amianto: “Polveri anche vicino alle aule, forse studenti esposti”Il liceo Golgi di Broni (Pavia) è stato chiuso per precauzione prima di Pasqua per tracce di amianto trovate nel cantiere di ristrutturazione...

Argomenti più discussi: Liceo Golgi chiuso per amianto: Tracce anche al piano terra e vicino le aule; Amianto in un liceo di Broni, l'alunna che ha dato l'allarme: Papà, qui stanno trapanando, chiama qualcuno; Un liceo nel Pavese è chiuso da settimane per amianto: cosa rischiano gli studenti; Allarme amianto al liceo Golgi di Broni, tracce rinvenute anche vicino alle aule: la denuncia alla Procura della Repubblica.

Broni, il liceo Golgi chiuso per l'amianto disperso durante un cantiere: arriva il verdetto dopo le analisi. In dad 480 studenti - facebook.com facebook

Le attività didattiche al liceo Golgi di Broni sono sospese a causa della dispersione di fibre di amianto durante lavori edili non protetti. #Attualita x.com