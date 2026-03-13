Alexander McQueen annunciati 54 licenziamenti nel gruppo Kering

Il gruppo Kering ha comunicato che 54 lavoratori saranno licenziati nel reparto di Alexander McQueen. L’azienda ha diffuso la notizia tramite un comunicato ufficiale, senza fornire dettagli aggiuntivi sulle ragioni di questa decisione. La notizia riguarda esclusivamente il personale coinvolto e non sono stati resi noti altri dati riguardo alle tempistiche o alle modalità del procedimento.

Firenze, 13 marzo 2026 – Annunciati 54 licenziamenti alla Alexander McQueen, lo fanno sapere le sigle sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Ui in una nota dove annunciano forte preoccupazione: “In merito all’apertura della procedura di licenziamento collettivo avviata ieri (12 marzo, ndr ) dalla Alexander McQueen, che coinvolge 54 lavoratrici e lavoratori su un totale di 181 dipendenti, esprimiamo forte preoccupazione e netta contrarietà rispetto a una decisione che rischia di avere un impatto sociale e occupazionale estremamente rilevante”. Così le Segreterie nazionali e territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil sulla vertenza legata al marchio di pelletteria del Gruppo Kering. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alexander McQueen, annunciati 54 licenziamenti nel gruppo Kering Articoli correlati In crisi Alexander McQueen, gruppo Kering: ricavi a picco e tagli: “Un terzo dei posti di lavoro a rischio”Milano, 28 gennaio 2026 – La crisi del settore della moda investe anche la Alexander McQueen, la nota griffe di moda fondata dallo stilista inglese... La crisi del brand Alexander Mcqueen: ricavi a picco e tagli annunciati ai posti di lavoro, il grido d’allarme dei sindacatiMilano, 28 gennaio 2026 – La crisi del settore della moda investe anche la Alexander McQueen, la nota griffe di moda fondata dallo stilista inglese... Altri aggiornamenti su Alexander McQueen Alexander McQueen, annunciati 54 licenziamenti nel gruppo KeringSu un totale di 181 dipendenti in Italia. I sindacati: Esprimiamo forte preoccupazione e netta contrarietà rispetto a una decisione che rischia di avere un impatto sociale e occupazionale estremament ... lanazione.it McQueen (Kering) annuncia 54 licenziamentiIn merito all’apertura della procedura di licenziamento collettivo avviata ieri dalla Alexander McQueen, che coinvolge 54 lavoratrici e lavoratori su un totale di 181 dipendenti, esprimiamo forte ... ildiariodellavoro.it