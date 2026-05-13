Licenziamenti di Alexander Mcqueen | la crisi arriva in Comune e la città si mobilita

La notizia dei 38 licenziamenti annunciati da Alexander Mcqueen a Novara ha portato all'intervento delle autorità comunali. Tutti i gruppi consiliari si sono riuniti per discutere della situazione e hanno deciso di partecipare alla mobilitazione. La questione ha suscitato attenzione tra i rappresentanti istituzionali, che hanno deciso di intervenire per rappresentare le preoccupazioni dei lavoratori coinvolti.

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Il caso dei 38 licenziamenti novaresi di Alexander Mcqueen arriva in Comune e i gruppi consiliari all'unanimità rispondono "presente". Si è tenuta ieri pomeriggio a Novara a palazzo Cabrino una commissione consiliare dove i rappresentanti sindacali e le Rsu si sono confrontate con.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Alexander McQueen, annunciati 54 licenziamenti nel gruppo KeringFirenze, 13 marzo 2026 – Annunciati 54 licenziamenti alla Alexander McQueen, lo fanno sapere le sigle sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Ui... Il marchio Alexander McQueen in profonda crisi: a Novara 38 persone licenziateLa profonda crisi annunciata alla fine del mese di gennaio 2026 (in realtà se ne parlava da ben prima) purtroppo è diventata realtà e le conseguenze... Temi più discussi: Inaccettabili 54 licenziamenti in Alexander McQueen, a rischio l'intera filiera. Stanno facendo l’elefante a fette, ma mentre tagliano cercano personale all'esterno: sciopero generale dei dipendenti Kering il 20 maggio; Alexander McQueen, crisi grave: Novara si mobilita per i 38 licenziati; Kering: il 20 maggio sciopero in tutto il Gruppo - Filctem; Kering, sciopero contro il piano de Meo e gli esuberi in McQueen. Gruppo #Kering #20maggio #sciopero contro i licenziamenti in #AlexanderMcQueen e la mancata presentazione condivisione del piano di riorganizzazione ?Manifestazioni a #Firenze e sui territori Tra i brand #Moda #Gucci #Balenciaga #BottegaVenet x.com Licenziamenti di Alexander Mcqueen: la crisi arriva in Comune e la città si mobilitaIl caso dei 38 licenziamenti novaresi di Alexander Mcqueen arriva in Comune e i gruppi consiliari all'unanimità rispondono presente. Si è tenuta ieri pomeriggio a Novara a palazzo Cabrino una commis ... novaratoday.it Licenziamenti McQueen, Novara teme il contagio: «Oggi 38 esuberi, domani toccherà agli altri marchi Kering?»Una crisi di cui ormai si parla in tutta Italia e che colpisce Novara in uno dei settori su cui il territorio aveva costruito una parte della propria strategia di sviluppo economico: quello della moda ... lavocedinovara.com