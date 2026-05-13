Licenziamenti di Alexander Mcqueen | la crisi arriva in Comune e la città si mobilita
La notizia dei 38 licenziamenti annunciati da Alexander Mcqueen a Novara ha portato all'intervento delle autorità comunali. Tutti i gruppi consiliari si sono riuniti per discutere della situazione e hanno deciso di partecipare alla mobilitazione. La questione ha suscitato attenzione tra i rappresentanti istituzionali, che hanno deciso di intervenire per rappresentare le preoccupazioni dei lavoratori coinvolti.
Il caso dei 38 licenziamenti novaresi di Alexander Mcqueen arriva in Comune e i gruppi consiliari all'unanimità rispondono "presente". Si è tenuta ieri pomeriggio a Novara a palazzo Cabrino una commissione consiliare dove i rappresentanti sindacali e le Rsu si sono confrontate con.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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