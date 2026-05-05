Geely Aiden He | Entro il 2030 vogliamo il 5% del mercato europeo

Aiden He, amministratore delegato di Geely Europe, ha dichiarato di puntare al 5% di quota di mercato nel settore automobilistico europeo entro il 2030. Durante un incontro con i giornalisti stranieri, si è seduto tra loro e si è reso disponibile a rispondere alle domande per un'ora, invitando successivamente a rivolgersi all’ufficio stampa dell’azienda. La conversazione ha riguardato obiettivi e strategie dell’azienda nel mercato europeo.

Aiden He, ceo di Geely Europe, si siede praticamente in mezzo a noi giornalisti stranieri e dice: “Pronto a rispondere a tutti per un’ora, poi potete scrivere al mio ufficio stampa”. In una saletta a fianco del quartier generale di Huangzhou del terzo gruppo cinese e ottavo mondiale, proprietario di sette marchi fra cui Volvo e diversi sottomarchi per la sola Cina, in joint venture con Renault e Mercedes di cui è pure importante azionista con il 9,7%, Aiden He fa notizia ancora prima di parlare: il suo approccio sciolto segnala come anche top manager cinesi stiano finalmente accettando l’idea di dover comunicare globalmente, dopo aver guidato la propria industria della mobilità in cima al mondo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Geely, Aiden He: “Entro il 2030 vogliamo il 5% del mercato europeo” Notizie correlate Sport trading, mercato in esplosione: entro il 2030 varrà oltre 10 miliardi di dollariIl mercato globale dello sport trading supererà i 10 miliardi di dollari entro il 2030 (+400%). Trasporti, per Italo -90% emissioni entro il 2050 e -40% entro il 2030L'impegno costante di Italo per l'ambiente e la decarbonizzazione viene riconosciuto a livello internazionale da SBTi (Science Based Targets),...