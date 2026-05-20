L’ho vista scendere dall’auto e sparire urlava ‘sto morendo' | donna cade in un tombino aperto a New York e muore per arresto cardiaco

Una donna è deceduta a New York dopo essere caduta in un tombino aperto davanti a una boutique sulla Fifth Avenue. Secondo quanto riferito, l’incidente è avvenuto mentre la donna scendeva dalla sua auto, una Mercedes, e avrebbe urlato “sto morendo” prima di scomparire dalla vista. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma i tentativi di rianimarla non sono stati sufficienti. La causa della morte è stata attribuita a un arresto cardiaco.

È scesa dalla sua Mercedes davanti alla boutique Cartier sulla Fifth Avenue ed è caduta in un tombino. È morta così Donike Gocaj, 56 anni, residente a Briarcliff Manor, nello stato di New York, precipitando nel vuoto, nel cuore di Manhattan. La tragedia è avvenuta lunedì sera 18 maggio intorno alle 23:20 all’angolo tra la 52esima strada e la Fifth Avenue. Secondo la ricostruzione della polizia, Gocaj aveva appena parcheggiato il suo SUV Mercedes-Benz quando, scendendo dall’auto, ha messo un piede direttamente nel tombino scoperto precipitando per circa tre metri. Il vapore proveniente dal condotto le avrebbe provocato un arresto cardiaco. Trasportata d’urgenza al New York Presbyterian Hospital, è stata dichiarata morta poco dopo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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