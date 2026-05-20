Donna scende dall' auto cade in un tombino aperto e muore a Manhattan

Una donna di 56 anni è deceduta a Manhattan dopo essere caduta in un tombino aperto mentre scendeva dalla sua auto. L’incidente si è verificato all’angolo tra la Fifth Avenue e un negozio di gioielli, nel pieno centro della città. Secondo le prime testimonianze, la vittima avrebbe aperto la portiera dell’auto parcheggiata prima di perdere l’equilibrio e cadere nel tombino aperto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Una donna è precipitata in un tombino aperto nel pieno centro di Manhattan, a New York, ed è morta. Secondo una prima ricostruzione, la vittima - Donike Gocaj, di 56 anni - avrebbe aperto la portiera della sua auto parcheggiata accanto a un negozio di gioielli all'angolo tra la Fifth avenue e. 🔗 Leggi su Today.it

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