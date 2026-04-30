Mercato Juve un club di MLS pronto ad offrire cifre faraoniche per Lewandowski La situazione e la posizione dei bianconeri

Un club della Major League Soccer ha manifestato l’intenzione di proporre un’offerta molto elevata per l’attaccante Lewandowski. La Juventus, attualmente, non ha ancora preso decisioni ufficiali riguardo alla possibile cessione e sta valutando le proprie opzioni. La trattativa è aperta e il mercato rimane in fermento, con i vari soggetti coinvolti che seguono attentamente gli sviluppi.