Mercato Juve un club di MLS pronto ad offrire cifre faraoniche per Lewandowski La situazione e la posizione dei bianconeri
Un club della Major League Soccer ha manifestato l’intenzione di proporre un’offerta molto elevata per l’attaccante Lewandowski. La Juventus, attualmente, non ha ancora preso decisioni ufficiali riguardo alla possibile cessione e sta valutando le proprie opzioni. La trattativa è aperta e il mercato rimane in fermento, con i vari soggetti coinvolti che seguono attentamente gli sviluppi.
di Angelo Ciarletta Mercato Juve, un club di MLS pronto ad offrire cifre faraoniche per Lewandowski. Vediamo la situazione e la posizione della Vecchia Signora. La Juve prepara il terreno per un’operazione che avrebbe del clamoroso: l’approdo a Torino di Robert Lewandowski. Secondo un’analisi di Tuttosport, il primo grande estimatore di questo affare è Luciano Spalletti. L’unico vincolo imposto dal polacco è la partecipazione alla prossima Champions League, traguardo che i bianconeri devono ancora ipotecare matematicamente.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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