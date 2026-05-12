Vlahovic Bayern Monaco primo contatto | nei giorni scorsi il padre dell’attaccante della Juve ha incontrato i tedeschi! Cosa succede

Da juventusnews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane, il padre dell’attaccante della Juventus ha incontrato i rappresentanti del Bayern Monaco. Parallelamente, la dirigenza bianconera ha avanzato un’offerta contrattuale più allettante per il giocatore. Questi incontri sono stati resi noti pubblicamente, mentre non ci sono ancora conferme ufficiali circa le intenzioni dell’attaccante o eventuali trattative in corso. La situazione resta da seguire con attenzione.

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di Luca Fioretti Vlahovic Bayern Monaco: il padre vede i bavaresi intensificare i contatti mentre la dirigenza della Juventus propone un nuovo ricco contratto. Il futuro di  Dusan Vlahovic  si tinge di giallo in vista della prossima estate, con il  Bayern Monaco  deciso a rompere gli indugi per il  centravanti serbo. Secondo quanto riportato dal  Corriere dello Sport, i bavaresi avrebbero già avviato i primi  contatti ufficiali  incontrando il padre del calciatore per sondare la disponibilità a un trasferimento in  Germania. Nonostante l’impegno costante mostrato sul  campo, l’interesse della corazzata tedesca rappresenta una minaccia concreta per i piani futuri della  Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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