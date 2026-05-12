Vlahovic Bayern Monaco primo contatto | nei giorni scorsi il padre dell’attaccante della Juve ha incontrato i tedeschi! Cosa succede

Nelle ultime settimane, il padre dell’attaccante della Juventus ha incontrato i rappresentanti del Bayern Monaco. Parallelamente, la dirigenza bianconera ha avanzato un’offerta contrattuale più allettante per il giocatore. Questi incontri sono stati resi noti pubblicamente, mentre non ci sono ancora conferme ufficiali circa le intenzioni dell’attaccante o eventuali trattative in corso. La situazione resta da seguire con attenzione.

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