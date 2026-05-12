Vlahovic Bayern Monaco primo contatto | nei giorni scorsi il padre dell’attaccante della Juve ha incontrato i tedeschi! Cosa succede
Nelle ultime settimane, il padre dell’attaccante della Juventus ha incontrato i rappresentanti del Bayern Monaco. Parallelamente, la dirigenza bianconera ha avanzato un’offerta contrattuale più allettante per il giocatore. Questi incontri sono stati resi noti pubblicamente, mentre non ci sono ancora conferme ufficiali circa le intenzioni dell’attaccante o eventuali trattative in corso. La situazione resta da seguire con attenzione.
di Luca Fioretti Vlahovic Bayern Monaco: il padre vede i bavaresi intensificare i contatti mentre la dirigenza della Juventus propone un nuovo ricco contratto. Il futuro di Dusan Vlahovic si tinge di giallo in vista della prossima estate, con il Bayern Monaco deciso a rompere gli indugi per il centravanti serbo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bavaresi avrebbero già avviato i primi contatti ufficiali incontrando il padre del calciatore per sondare la disponibilità a un trasferimento in Germania. Nonostante l’impegno costante mostrato sul campo, l’interesse della corazzata tedesca rappresenta una minaccia concreta per i piani futuri della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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