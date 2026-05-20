L’evoluzione dei talk show | ecco come e perché le rassegne D’Autore sono un format diverso da tutti gli altri

Da più di dieci anni, le rassegne D’Autore si svolgono in diverse località italiane, tra cui Ponza, Capri, Portofino, Rapallo, il lago di Garda e ora anche Pantelleria. Questi eventi si svolgono in contesti spesso considerati simbolici e sono diventati un punto di riferimento per osservare i cambiamenti sociali e culturali del Paese. La loro presenza si diffonde in luoghi che richiamano un forte valore storico e paesaggistico, creando un legame tra il territorio e le tematiche trattate.

Da oltre dieci anni le rassegne D’Autore attraversano l’Italia trasformando luoghi simbolici come Ponza, Capri, Portofino, Rapallo, il lago di Garda e oggi anche Pantelleria in osservatori privilegiati sulle mutazioni del Paese. Non semplici festival o salotti, ma spazi di confronto in cui politica, informazione, impresa e cultura si intrecciano fuori dai linguaggi convenzionali del dibattito pubblico. L’idea è nata quasi per gioco da Valentina Fontana e Gianluigi Nuzzi. Oggi il progetto, prodotto da Vis Factor – società leader nella comunicazione della Fontana- negli anni ha ospitato ministri, direttori di giornali, opinion leader, istituzioni, intellettuali e protagonisti del mondo dell’impresa e della società civile, diventando un laboratorio itinerante capace di leggere in anticipo i cambiamenti del Paese. 🔗 Leggi su Panorama.it

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