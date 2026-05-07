La principessa del Galles ha visitato un'università di Londra per presentare una nuova guida rivolta a chi si occupa della prima infanzia. La visita si distingue dalle precedenti ed è stata annunciata ufficialmente senza dettagli su eventuali incontri o incontri pubblici. La scelta di partecipare a questo evento si inserisce in un impegno legato a tematiche sociali e educative, con particolare attenzione al lavoro con i bambini piccoli.

La guida si concentra su aspetti fondamentali della crescita, come la capacità di costruire relazioni, la gestione delle emozioni, il ruolo della sicurezza affettiva e l’importanza delle interazioni quotidiane con adulti e ambiente. L’idea di fondo è che proprio nei primissimi anni si gettino le basi del benessere psicologico e relazionale dell’adulto di domani. La guida sarà inoltre disponibile in una nuova sezione del sito del Centre for Early Childhood, così da facilitarne l’accesso da parte di educatori e professionisti del settore. Nell'introduzione, la principessa Kate ha scritto: «Ora è il momento di mettere la cura e la connessione al centro di tutto ciò che facciamo e di plasmare un futuro in cui l'amore possa davvero fiorire».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I motivi della visita di Kate Middleton in Italia: perché questo viaggio è diverso da tutti gli altri

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