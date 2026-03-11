Donald Trump si trova di fronte a un nuovo problema: anche la Fox News lo ha accusato di aver mentito riguardo a un bombardamento di una scuola iraniana. La vicenda riguarda dichiarazioni fatte dal presidente statunitense, che sono state contestate dal canale televisivo. La questione ha attirato l’attenzione dei media e ha causato discussioni pubbliche. La disputa si concentra sulle affermazioni fatte dal leader americano in relazione all’evento in Iran.

È troppo, perfino per la Fox. L’emittente televisiva della destra conservatrice statunitense ha accusato Donald Trump di aver mentito sulle 175 bambine iraniane uccise da un missile che il primo giorno di guerra ha colpito la loro scuola elementare a Minab, nel sud dell’Iran. La vicenda, frutto di un errore durante un attacco che verosimilmente voleva colpire una vicina base militare navale, continua a fare discutere nonostante tutti gli sforzi dell’amministrazione statunitense. Oltre a illustrare per l’ennesima volta il rapporto ambiguo tra il presidente americano e la verità, questa tragedia evidenzia i limiti dei suoi tentativi di controllare la narrazione. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Un problema diverso da tutti gli altri per Donald Trump

