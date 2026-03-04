L’Ue svela l’Industrial Accelerator Act | incentivi e priorità agli appalti pubblici a prodotti made in Europa Le regole per auto e manifattura

La Commissione europea ha presentato l’Industrial Accelerator Act, un nuovo insieme di regole che punta a favorire gli appalti pubblici di prodotti “made in Europa” e a sostenere settori come l’auto, le tecnologie pulite e le industrie ad alta intensità. Il testo stabilisce incentivi e priorità per le aziende coinvolte in questi ambiti, con l’obiettivo di rafforzare la produzione locale e migliorare la competitività dell’industria europea.

Industrie ad alta intensità, automotive e tecnologie pulite. Dopo vari rinvii, la Commissione europea ha proposto l'Industrial Accelerator Act, la strategia per l'industria con cui fisserà criteri di "made in Europe" e di "basse emissioni di carbonio" per l'accesso ad appalti pubblici e altre forme di sovvenzioni pubbliche. Il regolamento vede la luce dopo settimane di trattative intense e si applica a settori industriali strategici, come alluminio, cemento, acciaio, pannelli solari, nucleare e veicoli elettrici. L'obiettivo complessivo è garantire che l'industria manifatturiera rappresenti il 20% del Pil Ue entro il 2035 (nel 2024, il settore rappresentava il 14,3%).