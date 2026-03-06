Il consiglio comunale di Cento si è riunito il 4 marzo per discutere di nuove regole più snelle riguardo ai canoni e agli spazi pubblici. Durante la seduta, sono stati ricordati i due sindaci storici della città, scomparsi nelle ultime settimane. La discussione ha coinvolto vari temi di interesse locale, con l’obiettivo di semplificare le normative e migliorare l’uso degli spazi pubblici.

È un consiglio comunale all’insegna del ricordo dei due storici sindaci centesi, Silvio Canelli e Giuseppe Albertini, scomparsi nelle ultime settimane, quello che si è riunito il 4 marzo per dibattere diversi temi cari alla città di Cento. Primo fra questi, il nuovo "regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale delle occupazioni di spazi e aree pubbliche e dei mezzi pubblicitari", uno "strumento innovativo che parla il linguaggio delle aziende" e che va, come specificato dall’assessore con delega alle attività produttive e al commercio Filippo Taddia, a "sostituire, attraverso un unico documento, i due precedenti regolamenti e a semplificare le procedure burocratiche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "In arrivo regole più snelle per canoni e spazi pubblici"

