Ogni anno in Italia vengono diagnosticati tra 800 e 900 nuovi casi di leucemia linfoblastica acuta, una forma di leucemia che colpisce anche i bambini. Circa la metà di queste diagnosi riguarda pazienti di età compresa tra zero e diciotto anni. La malattia rappresenta una delle principali cause di decesso tra i giovani, e la ricerca si concentra su farmaci che siano meno tossici e più efficaci nel trattamento. La diagnosi precoce e le terapie attuali rappresentano strumenti fondamentali nella gestione di questa patologia.

Quando si parla di leucemia linfoblastica acuta i numeri sono importanti: stando alle stime in Italia ogni anno se ne verificano circa 800-900 nuovi casi, circa 400 sono diagnosticati in bambini da 0 a 18 anni. Contro questa malattia la ricerca ha fatto molto negli ultimi 15 anni: “Siamo arrivati a un tasso di guarigione di oltre il 90% fino ai 18 anni. Ma abbiamo ancora bisogno di nuove strategie che si rivelino meno tossiche e più efficaci”. Lo spiega Carmelo Rizzari, direttore S.C. Unità di Ricerca Clinica e Fase 1 Pediatria della Fondazione Irccs San Gerardo di Monza, a margine della presentazione del corto ‘Sangue bianco’ nello Spazio Cinecittà del Festival di Cannes. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Leucemia dei bambini, la sfida per farmaci meno tossici e più efficaci

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