La società dei Buontemponi e quei doni che permetteranno ai medici di salvare i bambini dalla leucemia

In un'azione che coinvolge medici, ricercatori, volontari e associazioni, si lavora quotidianamente per trovare soluzioni ai casi di leucemia nei bambini che non rispondono alle terapie. L'obiettivo è migliorare le possibilità di salvataggio per circa il 10% dei pazienti affetti. La società dei Buontemponi contribuisce con doni e iniziative per sostenere questa battaglia.

Tre strumenti molto importanti quelli consegnati alla Fondazione Tettamanti. Un'arma in più per i ricercatori per cercare di salvare quel 10% di giovani pazienti che non rispondono alle terapie Cercare di salvare quel 10% di bambini malati di leucemia che non risponde alle terapie. È questo il grande impegno che vede ogni giorno in campo medici e ricercatori, ma anche volontari e associazioni che, con il loro contributo, possono dare una mano agli specialisti. E con questo spirito la Società dei Buontemponi di Milano, sotto la guida della professoressa Marta Serafini e della biotecnologa Samantha Daisante, hanno deciso di fare in regalo molto speciale alla Fondazione Tettamanti di Monza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - La società dei Buontemponi e quei doni che permetteranno ai medici di salvare i bambini dalla leucemia Articoli correlati Villaricca la Festa dei Magi porta sorrisi e doni ai bambiniTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Auto storiche e doni ai bambini: la Befana dei Motori in largo San FrancescoMartedì 6 gennaio uno dei luoghi più caratteristici di Modena si colora di motori, tradizione e sorrisi.