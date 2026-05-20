L’eredità e l’attualità di Altiero Spinelli a 40 anni dalla scomparsa convegno con Ascani

Giovedì 21 maggio, alle 14.30, si terrà nella Sala della Regina di Montecitorio un convegno dedicato a celebrare i 40 anni dalla scomparsa di Altiero Spinelli. L’evento sarà l’occasione per analizzare l’eredità lasciata dal politico e pensatore, con interventi di vari relatori. La discussione si concentrerà sull’attualità delle sue idee e sul loro impatto nel panorama europeo e nazionale. La partecipazione è aperta e l’appuntamento si svolge in un contesto di riflessione sulla storia politica recente.

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ROMA – Giovedì 21 maggio, a partire dalle ore 14.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “L’eredità e l’attualità di Altiero Spinelli a 40 anni dalla scomparsa”. Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. Spinelli fu tra gli autori del Manifesto di Ventotene, scritto durante il confino fascista insieme a Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni. Quel testo rappresentò una delle prime formulazioni organiche dell’idea di una federazione europea capace di superare i nazionalismi che avevano condotto alle guerre mondiali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “L’eredità e l’attualità di Altiero Spinelli a 40 anni dalla scomparsa”, convegno con Ascani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: “Educazione e protezione digitale”, convegno con Ascani “Il progetto di nuovo codice delle costruzioni”, convegno con AscaniROMA - Mercoledì 18 marzo, a partire dalle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno "Il progetto di nuovo codice... #fnec - Results on X | Live Posts & Updates x.com (CR) Incontro su l'attualità di Altiero SpinelliAltiero Spinelli (1907-1986) è stato un politico e federalista europeo italiano, considerato uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Membro del Partito Comunista Italiano, fu imprisonato per 10 a ... welfarenetwork.it Finalmente l’EuropaLa sesta puntata del podcast che racconta Altiero Spinelli e l’EuropaProdotto da Linkiesta e Fandango, Ulisse. Altiero Spinelli, vita e battaglie è un podcast di Massimiliano Coccia con Piero Graglia. In questo episodio si racconta la nomina nel 1970 a Commissario ... linkiesta.it