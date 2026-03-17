Il progetto di nuovo codice delle costruzioni convegno con Ascani

Mercoledì 18 marzo alle 10 si terrà presso la Sala della Regina di Montecitorio il convegno intitolato “Il progetto di nuovo codice delle costruzioni”. All’evento parteciperanno rappresentanti istituzionali e professionisti del settore, che discuteranno delle novità e delle proposte legate al futuro delle normative edilizie. L’incontro è aperto al pubblico e si concentrerà sulle questioni tecniche e legislative del nuovo codice.

ROMA - Mercoledì 18 marzo, a partire dalle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno "Il progetto di nuovo codice delle costruzioni". Si prevedono nell'occasione i saluti della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto), e della presidente della Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro, Chiara Gribaudo. La seconda parte dell'evento, dal titolo " La riforma delle professioni e il ruolo degli ordini professionali", avrà invece inizio a partire dalle ore 15. L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Il progetto di nuovo codice delle costruzioni”, convegno con Ascani Articoli correlati Leggi anche: “Donne, pace e sicurezza: rivendicare l’agenda in un mondo frammentato”, convegno con Ascani L’evento di Archliving. Tecnica e costruzioni, un convegno al RidottoIn occasione del quindicesimo anniversario dalla sua fondazione, domani a partire dalle 14. Approfondimenti e contenuti su Il progetto di nuovo codice delle... Temi più discussi: Antologica di Nuvolo: undici cicli, uno per ogni linguaggio dell’autore; Mr Franz diventa Hint e chiude un round pre-seed da 500mila euro. L'AI e un nuovo software proprietario, Mosaico, al centro del nostro business model [ANTEPRIMA]; Turismo, la startup Mr.Franz diventa Hint e lancia un round pre-seed: già raccolti 500 mila euro. Nuovo stadio Roma, c’è il progetto di fattibilità. Gualtieri: «È un passaggio decisivo». Ecco come saràL’attesa è durata fino alle sette e venti del pomeriggio. Proprio a quell’ora, attraverso un post su X, la Roma ha annunciato: «Con grande soddisfazione abbiamo consegnato il Pfte (progetto di ... ilmessaggero.it Roma, il Natale arriva in anticipo: consegnato in Campidoglio il progetto per il nuovo stadioLa Roma ha consegnato oggi al Campidoglio il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo stadio. Il club desidera rivolgere un ringraziamento speciale e personale al sindaco Roberto Gualtieri ... sportmediaset.mediaset.it Fincantieri. . Cosa significa progettare sottomarini Abbiamo accolto Marcello #Ascani nelle nostre sedi per conoscere colleghe e colleghi attraverso il loro lavoro, le giornate tipo, gli aspetti più sfidanti della loro professione e le competenze più preziose per sv - facebook.com facebook Cosa significa progettare sottomarini Abbiamo accolto Marcello Ascani nelle nostre sedi per conoscere colleghe e colleghi attraverso il loro lavoro, le giornate tipo, gli aspetti più sfidanti della loro professione e le competenze più preziose per svolgerla. Insie x.com